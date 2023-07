E' il giorno diai Mondiali di calcio femminile, seconda uscita per le ragazze della Nazionale nordamericana che devono coltivare le loro speranze iridate dopo il pareggio per 0-0 all'esordio contro la Nigeria. Nella prima partita, è saltata all'occhio la prestazione massiccia dinumero 5, centrocampista difensivo. A chi ha cercato informazioni in merito, si è parato davanti un profilo davvero singolare, che rappresenta a tutti gli effetti unQuinn. O meglio, ce lo avrebbe, ma lo ha abbandonato. Si tratta infatti della. Un primato che è stato stabilito anche alle ultime Olimpiadi., canadese di Toronto nata nel 1995, nel 2020 ha dichiarato di rinunciare ai propri nomi di battesimo e di essere di identità di genere non binaria (cioè), una definizione che rientra nel termine-ombrello "transgender", anche see per questo è pienamente in regola con i Mondiali femminili. Ma c'è di più: non sentendosi parte né del genere femminile né di quello maschile,Le persone non-binary nel mondo utilizzano il neutro, ove esso esiste, oppure il plurale, come in questo caso.- "Vedere la nazionale femminile e fortunatamente poter interagire con alcune di loro è stato estremamente importante per me per capire che", ha dichiarato Quinn a Streets of Toronto. Il tecnico Priestman ha aggiunto: "Sono davvero orgoglioso di ciò che Quinn sta facendo per aumentare la consapevolezza e rendere, immagino, questo mondo". Dello stesso avviso la capitana Christine Sinclair: "Spesso scherziamo sul fatto che non ci meritiamo Quinn.".