La grande rinuncia. Così si potrebbe intitolare la trattativa lampo per portare Ralf Rangnick sulla panchina del Bayern Monaco. L'attuale direttore sportivo del Lipisa ha rifiutato i bavaresi che ora sembrano virare con forza su Arsene Wenger. Ma cosa c'è dietro quel "No grazie" di Rangnick? Secondo ​The Athletic, ci sarebbe il Manchester United che ha individuato nel tedesco il prossimo ds dei Red Devils. I contatti sarebbero già ben avviati tanto che ​Ed Woodward, vicepresidente dello United, avrebbe mandato un emissario in Germania per trattare direttamente con ​Rangnick.