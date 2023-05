Da mesi nel mirino dei tifosi della Sampdoria per la cessione del club avvenuta solo nella tarda serata di ieri, Massimo Ferrero non ha nemmeno in Claudio Ranieri un grande 'amico'. L'attuale tecnico del Cagliari, che ha guidato proprio i blucerchiati nel corso della gestione del produttore cinematografico dal 2019 al 2021, ci è andato giù pesante sull'ormai ex patron dei liguri.



"La Sampdoria ha tifosi unici - la dichiarazione di Ranieri -. Spero vivamente che possano ricominciare dalla Serie B. Ma io conosco il personaggio, a lui non frega niente se la Samp gioca in terza serie o altro. Sono contento sia cambiata la proprietà, abbraccio tutti quei ragazzi che mi hanno dato due anni d’oro. L’incubo è finalmente terminato".