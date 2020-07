L'attaccante messicano del Wolverhampton, Raul Jimenez commenta le voci di mercato su Juventus e Manchester United a Telemundo: "Non sono estraneo a tutto ciò, ogni giorno esce una nuova squadra e ogni giorno si parla di una nuova offerta di non so quanti milioni. È bello sapere che stanno parlando di te, ma ora devo continuare a fare il mio lavoro qui con i Wolves".