Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per l’arrivo in giallorosso di Massimiliano Montuori. Difensore centrale di grande forza fisica, Massimiliano è nato di Nocera Inferiore nel 1997 e prima di approdare in giallorosso ha indossato, tra le altre, le maglie di Cavese nella quale è cresciuto, Picerno, Gelbison e Notaresco. E’ reduce da una stagione con il Vastogirardi dove è sceso in campo 32 volte realizzando due reti. L’accordo verrà perfezionato dal 1° luglio.