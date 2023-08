Choc in allenamento per il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois: l'estremo difensore belga, classe 1992, si è fatto male nel corso della seduta mattutina degli spagnoli e ora starà fuori molto a lungo, almeno sei mesi.



INFORTUNIO AL GINOCCHIO - Trasportato fuori in barella, come riporta Relevo, il 31enne si è gravemente lesionato il ginocchio sinistro, come chiarito dagli accertamenti medici.Ora il Real tornerà sul mercato degli estremi difensori.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale da parte del Real Madrid: "Dopo i test effettuati sul nostro calciatore Thibaut Courtois, è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni".