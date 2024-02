Real Madrid: due club interessati a Guler

Non è un segreto che la stagione di Arda Guler al Real Madrid non stia andando come ci sia aspettava. Il turco non rientra a pieno nelle dinamiche di Ancelotti e ha difficoltà a farlo dopo aver saltato metà stagione per infortunio. Diverse squadre lo stanno seguendo, tra cui Tottenham e Bayer Leverkusen, ma qualora uscirà dal Real Madrid, dovrebbe essere ceduto, lo riporta Sport.



I DETTAGLI - Il turco classe 2005 rimane comunque un talento cristallino ma forse ancora non pronto per questi grandi grandissimi club. Sicuramente i problemi fisici hanno inciso sulla stagione e sulla fiducia del calciatore. Fin qui ancora nessuna presenza in Champions League e due sole in Liga entrambe da subentrato. Giocare altrove con continuità potrebbe quindi giovare al calciatore per ritrovare fiducia nei propri mezzi e per farlo crescere con meno pressione rispetto a quella che si prova giocando per i Blancos. Il contratto del giovane attaccante scadrà nel 2029.