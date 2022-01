Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, intervistato da Sky Sports parla del suo futuro: "Ho scelto la durata del contratto quando l'ho prolungato l'ultima volta. Nel 2023 avrò 33 anni ed è l'età giusta per pensare a come finire la carriera. Adesso non ci penso, il rapporto con il club è incredibile e non mi presto alle speculazioni. Credo che sia così da entrambe le parti. Ho già detto che voglio concludere la mia carriera qui ed è così che andrà a finire. Non so quando, se nel 2023, un anno o due anni dopo".