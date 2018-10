Nacho, terzino del Real Madrid, parla dopo la vittoria sul Viktoria Plzen della situazione riguardante Jueln Lopetegui: "Vedo Lopetegui addolorato, come tutti noi. Siamo professionisti e dobbiamo pensare solo a vincere. Come giocatore l’unica cosa che voglio è vincere domenica (contro il Barcellona, ndr), e che l’allenatore rimanga sulla panchina. Le responsabilità sono di tutti perché siamo una squadra. Il "clasico" è una partita speciale, che tutti desiderano giocare. Non possiamo pensare a ciò che dice la stampa, dobbiamo continuare a lavorare".