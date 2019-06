Sergio Reguilón, difensore del Real Madrid, non rientra nei piani dei Blancos: lo ha ammesso lo stesso Zinedine Zidane, che ha invitato il 22enne a trovare una nuova sostituzione per la prossima stagione. Secondo quanto riporta oggi AS, Reguilón è alla ricerca di un club comunque prestigioso, che possa competere in Champions League. Su di lui ci sono Alavés e Siviglia, ma il fresco sbarco di Lopetegui in Andalusia potrebbe complicare l'affare, dopo il difficile rapporto tra il tecnico e il difensore al Bernabeu.