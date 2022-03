Il Real Madrid sta cercando un sostituto di Luka Modric, dato che il fuoriclasse 37enne croato è in scadenza di contratto e presumibilmente rinnoverà solo per un'altra stagione. Per questo motivo la dirigenza si è messa al lavoro per trovare un calciatore all'altezza e sul taccuino c'è il nome di James Maddison. Lo riporta fishajes.net.