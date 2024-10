Reggiana, Vido torna al gol in Serie B: i numeri dell'attaccante cresciuto nel Milan

Getty Images

Nella vittoria casalinga della Reggiana contro il Frosinone nella nona giornata di Serie B c'è stato un protagonista assoluto:, che con una doppietta - uno su rigore - ha regalato i tre punti ai granata in piena zona playoff a 12 punti insieme a Palermo, Sudtirol e Mantova. Per l'attaccante classe '97 sono i primi gol stagionali, terzo e quarto con la Reggiana dopo gli altri due segnati nella stagione scorsa.: l'ultimo centro è stato contro il Como nella seconda giornata della stagione scorsa - su penalty - decisivo per il 2-2 finale. Bisogna andare più indietro, invece, per ritrovare un suo gol in B da titolare: era il 5 marzo del 2022, Vido giocava nella Spal e anche quella volta segnò contro il Como.

- Cresciuto nel settore giovanile del Milan,: Cittadella (è la seconda volta, già ci aveva giocato quando era dei rossoneri), Perugia, Crotone, Pisa, Cremonese, Spal e Palermo. In estate la Reggiana l'ha preso a titolo definitivo, il contratto è in scadenza a giugno prossimo ma c'è un'opzione di rinnovo per altre due stagioni.