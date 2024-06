Relevo - Tournée Inter a rischio: dalla Cina non pagano, coinvolte anche Psg e Atletico Madrid

Getty Images

Una tournée voluta con forza da Steven Zhang, ma che, se verrà rispettato il programma, sarà la prima dicon l'L'idea di raggiungere, capitale della provincia di Sichuan, quella che in Cina è conosciuta come la città del panda, era finalizzata alle strategie di marketing e alla possibilità di confrontarsi con squadre come, coinvolte nel progetto, lavorando in strutture all'avanguardia. Il tutto sarebbe previsto nell'ultima settimana di luglio. Sarebbe, appunto, perché oggi il condizionale è d'obbligo, anche alla luce di quanto riportano i colleghi spagnoli di Relevo.

Per il momento la tournée asiatica non è ancora stata cancellata, ma il programma rimane inQualche mese fa era successo qualcosa di simile alla nazionaleallenata da Lionel Scaloni. La selezione campione del mondo aveva programmato e annunciato due incontri nel Paese asiatico, ma a causa di problemi nel pagamento dei contratti e di disaccordi commerciali, tutto è stato annullato.