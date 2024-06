Repubblica Ceca-Turchia LIVE

Getty Images

Dentro o fuori, non per una ma per entrambe. Repubblica Ceca-Turchia è la gara decisiva del gruppo F degli Europei di Germania 2024 perché i 3 punti in palio possono garantire ad entrambe le squadre la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Vincenzo Montella parte con il vantaggio in classifica frutto della vittoria sulla Gerogia e anche in caso di pareggio sarebbe certa del passaggio del turno come seconda (se la Georgia battesse il Portogallo varebbe il vantaggio nello scontro diretto). Schick e compagni invece sono obbligati a vincere perché in caso di pareggio e contemporanea sconfitta della Georgia nel computo delle migliori terze sarebbero di fatto fuori dai giochi.

Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, D. Jurasek; Barak; Chytil, Hlozek.Gunok; Muldur, Akaydin, Demiral, Dakioglu; Ozcan, Yüksek; Guler, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz.Partita: Repubblica Ceca-TurchiaData: mercoledì 26 giugno 2024Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00Canale TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (canale 252)Streaming: Sky Go, NOW