Repubblica - Juventus, Vlahovic e il "rischio Chiesa": senza rinnovo può finire fuori rosa

Comunque vadaè e sarà sempre l'elemento più divisivo della recente storia dellaIl rapporto fra la punta serba e l'ambiente bianconero è fatto ormai da 3 anni di tantissimi alti e bassi sia in campo che fuori. Nella giornata di ieri è arrivata la tanto acclamata pace con i gruppi ultras che lo avevano insultato in mondovisione al termine della gara pareggiata contro il Venezia, maE secondo La Repubblica sta emergendo sempre più uno scenario preoccupante.

Per capire meglio la situazione bisogna però mettere sul tavolo le cifre che ad oggi sono in ballo fra lui e la società. Vlahovic fu acquistato il 28 gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra cheIl serbo firmò un contratto di 4 anni e mezzo con(circa 23 al lordo non beneficiando dei vantaggi del decreto crescita). Ad oggi la quotadi euro e quindi, il suo valore residuo a bilancio(che scenderà a 19 milioni circa al 30 giugno 2025).

Vlahovic a fine stagioneche sarà alle stesse cifre attuali che sono completamente al di fuori del nuovo piano industriale imposto dalla famiglia Elkann nellaDa tempo il direttore sportivoha iniziato a parlare di rinnovo con gli agenti del giocatoresul fisso (ovvero abbassare l'ingaggio ma tenerlo alto tramite i bonus) o perlomeno di spalmarlo su più anni. Niente da fare, solo strette di mani e saluti, ma mai una vera e propria trattativa.

Ed è qui che,se Vlahovic non troverà l'accordo per rinnovare il contratto a cifre più basse di quelle attuali,a", o meglio fuori progetto tecnico.nell'estate 2024 quando alla fine la Juventus accettò la proposta last minute del Liverpool pur di liberarsi del suo ingaggio e incassare il minimo indispensabile.. La via d'uscita del mercato, senza rinnovo, potrebbe essere la soluzione giusta anche in questo gennaio.