Retroscena Inter, Ausilio voleva Joao Felix ma non ha risolto un vecchio rebus

dalla Roma in prestito con diritto di riscatto. Operazione che i nerazzurri hanno potuto concludere grazie a due uscite che hanno liberato spazio sia in rosa che a bilancio, ovvero quelle di Buchanan e Palacios, ma che non completa del tutto i piani del club di viale della Liberazione.

Una mission che però in viale della Liberazione si erano dati per la sessione invernale, certi che avrebbero trovato una sistemazione o per l’austriaco o per l’argentino, avanzando verso qualche nuovo obiettivo che potesse soddisfare maggiormente Inzaghi. Il video della telefonata divenuto virale,spiega bene quali fossero le intenzioni degli uomini mercato nerazzurri, impegnati in almeno un paio di dialoghi che

La notizie è cheAusilio ne aveva parlato con Jorge Mendes e in tutti i modi ha cercato di tenere viva la trattativa chiedendo tempo, cercando di trovare una soluzione per liberare spazio, ma Arnautovic e Correa non hanno voluto ascoltare alcuna offerta elasciando strada libera al Milan, lesto e abile nel chiudere l’operazione.vecchio pallino di Ausilio che il PSG ha girato in prestito all’Aston Villa. Joao Felix e Asensio,