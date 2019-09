Ivan Rakitic è stato un nome centrale nelle idee della Juve per il mercato estivo appena concluso. Fabio Paratici ha provato a prenderlo, fino in fondo. Il croato voleva lasciare il Barcellona per vestire il bianconero, a tutti i costi, preferendo l’ipotesi italiana al PSG. I blaugrana hanno provato a inserirlo nell’affare Neymar, ma Rakitic non ha mai realmente aperto all’ipotesi francese.



UN NODO - Un problema ha però bloccato tutto. Sempre il solito: la Juve aveva bisogno di vendere, uno tra Rugani, Mandzukic o Emre Can, ma non è riuscita a trovare la soluzione giusta per gli esuberi. Paratici ha così dovuto rinunciare a un’opportunità importante, che però potrebbe ripresentarsi nelle prossime finestre di mercato.