L'ex arbitro inglese Mark Webb, nel corso di un'intervista a The Athletic, è tornato su una sfida del 2009, un Manchester United-Tottenham: "Ho visto Carrick raggiungerre la palla e Gomes che lo toccava. Poi mi ha colpito lo stupore di Gomes. In pochi secondi avevo capito che stavo sbagliando, ma non ho cambiato decisione. Avrei voluto dire a Ronaldo di sbagliare il rigore".