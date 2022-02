I tifosi dello ricordano a stento. E forse anche lui fatica a tenere memoria di quando era un calciatore. Èpassato in rossoblu durante la stagione 2016-17.E dopo un'altra stagione senza squilli trascorsa nell'Anderlecht ha imboccato un precipitoso declino, culminato in uno stop di quasi 2 anni: da marzo 2020 a ieri, 14 febbraio 2022.Che calcisticamente è la morte civile. Il suo nuovo club è il Pasa Irodotos, Serie B greca. Che per grado di morte civile vale più o meno la Serie A maltese. E fra le due esperienze si è registrato, appunto, il trauma di due anni senza calcio. Cui va aggiunto che,fra campionato e coppa nazionale.. Dopo la chiusura dell'esperienza con l'Anderlecht si era registrato il trasfrimento nella B spagnola, all'Extremadura: altro flop, con soltanto 14 presenze e svincolo a fine stagione. E dopo 6 mesi di inattività era giunto l'ingaggio a Malta.E questa decadenza risulta ancora più spettacolare, se si pensa che all'inizio della carriera Capel aveva suscitato ampie aspettative.Il giocatore detiene un quasi record, essendo stato i . Paragone che adesso risulta impietoso ma serve a dare l'idea di quali fossero le aspettative su di lui agli esordi.