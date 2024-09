Rimini-Milan Futuro: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Parallelamente alla prima squadra, l'avvio negativo di stagione vissuto dal mondo rossonero sta investendo anche il. La formazione B del Diavolo, iscritta al campionato di Serie C in estate, per la quinta giornata del Girone B fa visita a unanch'esso ancora a secco di vittorie in campionato.Un incrocio da seguire dunque, tra due compagini in difficoltà bisognose di smuovere la classifica per risalire la china: sia emiliani che lombardi, infatti, sono appaiati nei bassifondi a 2 punti.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Rimini-Milan Futuro, sono info che potrete trovare in questa pagina.

Rimini-Milan Futuro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (251).