Nuovo inizio per Gianni Rivera. La bandiera del Milan ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Ho preso il patentino per allenare. Prima ho aspettato che gli scienziati dicessero che si campa fino a 120 anni. Ho fatto 20 anni il calciatore, 22 il politico, potrei averne davanti 20 da allenatore. Tutto è partito quando la Federazione, dopo Conte, è rimasta senza tecnico. Il presidente Tavecchio aveva pensato a me e Ulivieri, il presidente dell’associazione allenatori, gli ha detto che non avevo il titolo. Tavecchio ha chiesto a Ceferin: 'Ci tengo che Gianni abbia il titolo di allenatore'. E quello: 'Scrivimi una lettera'. Tavecchio lo ha fatto e Ceferin ha risposto che non si poteva. Non so perché non gliel'abbia detto subito".