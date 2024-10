AFP via Getty Images

Roberto Mancini posta il ricordo di Mantovani. I tifosi sauditi: "Torna in Italia"

un' ora fa



L'esperienza di Roberto Mancini sula panchina dell'Arabia Saudita è in bilico: a poco più di un anno dalla sua nomina a commissario tecnico il suo futuro è quanto mai incerto. Alla mancanza di risultati, si aggiunge il nervosismo dell'ex ct azzurro e soprattutto una certa insofferenza dei tifosi sauditi che ne voglio a gran voce l'esonero. Come nel post pubblicato da Mancini per ricordare la figura di Paolo Mantovani, indimenticato presidente della Sampdoria del quale ricorre l'anniversario della scomparsa.



"TORNA IN ITALIA" - Al video postato da Mancini si sono susseguiti centinaia di messaggi nei suoi riguardi che ne invocano l'uscita di scena. Da "out" a "sei il peggior manager che abbia mai visto nella mia nazionale. Torna in Italia", "Lascia la nostra squadra nazionale, non ti vogliamo", "vai in Italia e non tornare più", sono alcuni dei messaggi dei tifosi sauditi.