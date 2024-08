Roma, 10 milioni dall'addio di Bove

un' ora fa

La Roma è attivissima sul mercato e, in questi ultimi 3 giorni sta lavorando su tantissimi fronti rimasti più o meno aperti per snellire da un lato e completare dall'altro l'organico a disposizione di Daniele De Rossi.



BOVE IN VENDITA - E se la trattativa per Danso è già stata conclusa e se quella col Milan per lo scambio Saelemekers-Abraham è a buon punto, in queste ore il direttore sportivo Florent Ghisolfi sta provando ad incassare dalla cessione di uno dei giocatori non ritenuti più fondamentali da De Rossi: Edoardo Bove



10 MILIONI - La Fiorentina a inizio mercato aveva presentato un'offerta da 12 milioni, ma quell'operazione oggi non è più percorribile. Per questo, in queste ore la Roma sta valutando la proposta da 10 milioni di euro arrivata dal Nottingham Forest che vuole portarlo in Premier League.