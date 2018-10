Allenamento incentrato esclusivamente sulle esercitazioni tattiche. Hanno partecipato all’allenamento anche i giocatori della Lupa Roma, squadra di Serie D allenata da Marco Amelia, con i quali il club giallorosso ha svolto una partitella amichevole su tre tempi terminata 3-2 per i padroni di casa. In gol Cangiano, Marcano e Coric. Come nei giorni scorsi si sono aggregati alla prima squadra alcuni giovani della Primavera. Continuano le terapie e il lavoro individuale per gli infortunati De Rossi, Kolarov e Pastore