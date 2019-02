La Roma è convalescente. Dopo l'umiliante 7-1 in Coppa Italia a Firenze, è arrivato il pareggio in casa col Milan. Durante il posticipo di domenica sera all'Olimpico sono piovuti fischi su Kolarov ("colpevole" di aver risposto per le rime alla contestazione dei tifosi), ma non solo. Infatti anche Florenzi è stato fischiato dalla Curva Sud al momento della sostituzione con El Shaarawy.



L'allenatore Di Francesco ha subito difeso il suo vice-capitano, applaudendolo in panchina. Secondo il Corriere dello Sport, alle origini della frattura con gli ultras giallorossi ci sarebbe ancora la trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2023 arrivato la scorsa estate. Sui social network Florenzi viene accusato di "presunzione" e di essersi "adagiato sugli allori" di un ingaggio più ricco da 2,8 milioni di euro netti all'anno.