Roma: chi è Devyne Rensch, il coltellino "olandese" che fa felici Ranieri e Saelemaekers

Un jolly a destra doveva essere, un jolly a destra è stato: la Roma ha accontentato Claudio Ranieri e ha messo le mani su, terzino olandese classe 2003 che andava in scadenza a giugno con l'Ajax.L'arrivo nella Capitale nella giornata di mercoledì è stato preludio alla firma sul contratto, per un affare a- Rensch è stato protagonista didel club. Nell'ultima stagione di giovanili prima del salto in prima squadra, la 2019/20, è stato nominato miglior giovane del club. 19 partite di campionato nella prima annata coi grandi, con una centralità sempre maggiore negli schemi dei biancorossi, fino a questa prima parte di 2024/25, chiusa con 24 presenze in tutte le competizioni e un gol. E' stato un titolare nell'ultima stagione di Ten Hag ad Amstersam, la 2021/22. Il suo score complessivo all'Ajax parla di, con in bacheca due Eredivisie e una coppa d'Olanda. Il 7 settembre del 2021 ha anche debuttato con la maglia Oranje della nazionale olandese.

- Rensch è un, ma la scuola olandese vuole grande duttilità: può essere impiegato anche come centrale ed è presumibile che si riveli adatto al ruolo di terzo di difesa in una linea a tre. Ovviamente, in caso di necessità può spostarsi anche sulla fascia opposta. Un bel coltellino svizzero, anche se non di nazionalità.ruolo in cui ultimamente viene utilizzato Saelemaekers,La sua presenza potrebbe anche spingere il belga in una posizione più offensiva, risultando fondamentale per gli equilibri della formazione capitolina.