Roma, è ufficiale Rensch: come cambiano le scelte di Ranieri

Benvenuto alla Roma, Devyne Rensch!

, completato nelle scorse ore il tradizionale iter delle visite mediche e della firma,di questa finestra invernale di calciomercato inserendo una pedina in più per Claudio Ranieri alla voce degli esterni di difesa. Il club giallorosso, con annuncio sui social e il classico comunicato stampa, ha infatti reso noto“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Devyne Rensch dall’Ajax. Classe 2003, di ruolo esterno destro, l’olandese cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Ajax per poi diventare un titolare della prima squadra arrivando a collezionare oltre 100 partite ufficiali, in tutte le competizioni. Rensch, inoltre, ha già esordito con l’Olanda nella nazionale maggiore. Il debutto risale al 7 settembre 2021, in un match contro la Turchia. In giallorosso vestirà la maglia numero 2, sarà l’ottavo calciatore olandese della storia a vestire la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Devyne!”.; il giocatore olandese, il cui contratto con l'Ajax sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, percepirà circa 1,2 milioni di euro per i prossimi quattro anni e mezzo. Esterno difensivo dotato di una grande facilità di corsa e di buona fisicità, agisce preferibilmente sul lato destro del campo ma si candida, per la sua duttilità, a disimpegnarsi anche sulla fascia opposta.