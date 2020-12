Il futuro di Salvatore Sirigu sembra essere a tinte giallorosse. I betting analyst hanno indizi sostanziosi al riguardo, tanto da quotare a 2,75 il suo approdo alla Roma entro il 1 febbraio 2021. Pau Lopez ed Antonio Mirante, infatti, non sembrano essere ciò che i giallorossi cercano, almeno per il ruolo da titolare ed il mercato di gennaio è alle porte. L’ex estremo difensore di Palermo e Paris Saint Germain ha di recente perso il posto nel Torino, a beneficio di Milinkovic-Savic. Potrebbe essere l'uomo giusto per la Roma, anche per la prevedibile voglia di riscatto. La quota giallorossa, intanto, stuzzica sia gli scommettitori che le fantasia dei tifosi.