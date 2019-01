"Stai zitto, c...", questa la risposta del difensore della Roma Kostas Manolas a uno dei 20 tifosi che poche ore fa hanno contestato la squadra in partenza per Firenze dove si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.



LITIGA ANCHE KOLAROV -l manipolo di supporter ha invitato la squadra a svegliarsi, anche con parole dure, dopo il 3-3 di Bergamo. Anche Kolarov ha battibeccato con un paio di tifosi, mentre Dzeko è stato applaudito.