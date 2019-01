“Monchi è pronto a trasferirsi all’Arsenal nella prossima estate“. Questa la notizia bomba lanciata dal Mirror sul d.s. romanista che, secondo il tabloid inglese, sarebbe entusiasta di riformare la coppia vincente di Siviglia con Unai Emery. Ai Gunners si è da poco liberato il posto di Mislintat, l’ormai ex capo degli scout e Monchi sarebbe il favorito per rimpiazzarlo.

Nei giorni scorsi il d.s. della Roma si era detto “lusingato” dell’interesse dei Gunners, anche se il suo lavoro a Trigoria non sarebbe in discussione. Da Londra l’amico Emery non ha voluto smentire le voci di un suo possibile arrivo, spiegando che “abbiamo un bel rapporto, ma non posso dirvi altro”.