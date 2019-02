Monchi è sempre più vicino all’Arsenal. L’indiscrezione, arrivata dal tabloid britannico London Evening Standard, sarebbe l’ennesima conferma del trasferimento del dirigente spagnolo a Londra. I rapporti con la Roma non sono più alle stelle dopo questa stagione, specialmente dopo la scorsa campagna acquisti. Per rimanere a Roma, Monchi dovrebbe riconquistare la fiducia del presidente Pallotta, al momento un’opzione poco probabile. In Inghilterra si parla addirittura di un possibile trasferimento immediato nel caso in cui i Gunners decidessero di pagare una clausola rescissoria di 3 milioni di euro