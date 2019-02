Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Chievo: "Secondo me siamo partiti molto bene, abbiamo avuto un po’ di calo nella fase centrale, ma nel secondo tempo abbiamo chiuso la partita. Potevamo fare qualche gol in più, ma mi auguro che ce ne siamo tenuti alcuni per la partita importantissima di martedì”".



SUL GESTO DI KOLAROV - "Credo che abbia fatto un bel gesto per chiedere scusa ai tifosi dopo quello che era accaduto. Questo ragazzo ha giocato un mese con le infiltrazioni, arrivava al campo che non camminava. Dà sempre il massimo, si può sbagliare, ma sta rispondendo sul campo. Su di lui non c’è discussione per professionalità e per l’uomo".



SU EL SHAARAWY - "Deve essere l’arma in più, voglio che i miei attaccanti arrivino in doppia cifra. Siamo diventati una cooperativa del gol e mi fa piacere, ovvio che gli attaccanti hanno bisogno del gol. Edin meritava un gol in più per esempio, ma mi auguro che se lo sia tenuto per il Porto":



SU SCHICK E MANOLAS - "Fastidio la flessore, non credo sia troppo importante. Ho preferito cambiarlo e sostituirlo. Manolas? Più facile lui che Olsen. Abbiamo qualche giorno ed è un vantaggio. Normale che metterò in campo chi mi dia il 90/95% della forma fisica ottimale"