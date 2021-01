L'attaccante della, Edin, ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN:“Sì, speriamo di continuare così sia per quel che riguarda me che la squadra, che sta facendo molto, molto bene. Oggi era una partita difficile, soprattutto per la pioggia, mi sembra che ogni volta che giochiamo contro la Sampdoria piove tantissimo. Però abbiamo vinto, bene così”."Anche nel primo tempo abbiamo avuto sempre la palla, sicuramente nella ripresa dovevamo spingere di più e l’abbiamo fatto. Siamo stati aggressivi, non abbiamo lasciato a loro occasioni, abbiamo costruito chance e alla fine è arrivato il gol che ci ha portato tre punti”.“Già nel primo tempo avevo detto a Rick (Karsdorp, ndr) che ero andato un paio di volte sul primo palo, lui la metteva dietro. Mi ha fatto un grande assist, non era facile. Siamo contenti di ripartire con i tre punti".“Non importa chi gioca, mi capisco molto bene con Pellegrini, ma anche con Pedro, l’importante è che la squadra fa bene. Abbiamo diversi giocatori forti e il mister può fare diverse scelte, ma siamo forti e possiamo fare ancora meglio”.“Sì, però siamo a metà stagione. Il terzo posto ci dà fiducia, ma la squadra si può migliorare sempre. Nel mercato di gennaio è difficile migliorare, ma si può fare”.“Resto, sto qui (ride, ndr)”.