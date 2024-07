Roma, è fatta per Dovbyk: l'agente conferma. Le cifre, ecco quando arriva

Missione compiuta. Il viaggio in Spagna di Florent Ghisolfi porta ai frutti sperati. Il direttore sportivo della- L'attaccante ucraino arriva per una cifra. Per lui è pronto unpiù bonus., per effettuare le visite mediche e firmare il contratto col club giallorosso dei Friedikin. Poi potrà mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore Daniele De Rossi.

in una storia su Instagram.- Dovbyk si è laureatocon 25 gol segnati nello scorso campionato spagnolo. L'ultimo in ordine di tempo a riuscirci e a trasferirsi in Serie A fu l'italiano Christian Vieri, passato dall'Atletico Madrid alla Lazio per 55 miliardi di lire (pari a 28,41 milioni di euro) mercato estivo del 1998 dopo i Mondiali in Francia.- A Euro 2024 in Germania Dovbyk non ha trovato la rete nelle tre partite del girone giocate con Romania, Slovacchia e Belgio. In quest'ultima occasione contro Romelu Lukaku, il centravanti di cui ora prende il posto nella Capitale. Il belga ex Inter è rientrato al Chelsea per fine prestito ed è nel mirino del Napoli di Antonio Conte.