Roma, è il momento più difficile per Pellegrini. Sempre più nel mirino dei tifosi, cosa cambia con Juric

Qualora non si fosse capito, il caso è ufficialmente aperto.in uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Il punto più basso della gestione della famigliaè coincisa col secondo esonero negli ultimi 9 mesi e col trattamento riservato ad uno degli allenatori – piaccia o non piaccia – più vincenti degli ultimi tempi e successivamente ad una bandiera nella quale chiunque si riconosceva. Mae che, limitandoci ad osservare soltanto le dinamiche calcistiche, rischia di travolgere uno dei giocatori più discussi nella Capitale., in particolare nei confronti di quelli nei quali oggi viene più naturale riconoscersi. Quindi il gruppo degli italiani e, nel caso di Pellegrini, dei giocatori romani e romanisti, cresciuti nel settore giovanile e per questo investito di una responsabilità maggiore.. Con tutto il rispetto per Bryan Cristante, l'altro elemento della rosa oggetto delle più forti contestazioni del surreale pomeriggio di martedì, il nome di Pellegrini e quella fascia al braccio implicano altro.Anche in occasione dei suoi ultimi giorni da allenatore della Roma,negli ultimi tempi. Era nella posizione di farlo, per tutto ciò che ha rappresentato e continuerà a rappresentare anche dopo questa dolorosa e traumatica separazione. Anche per questo,Tanto più in un momento storico in cui la dirigenza e la proprietà non godono propriamente del 100% dei consensi.Parlando più semplicemente di calcio giocato,Molto più facile supporre che inizialmente l'allenatore croato decida di ripartire dalle certezze e da quei giocatori che conoscono meglio ogni angolo dello spogliatorio e che sanno odorare gli umori di una piazza in subbuglio. Quindi Pellegrini titolare e leader a modo suo da ascoltare.Per il bene suo e di tutta la Roma.