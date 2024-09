Perché De Rossi è stato esonerato dalla Roma: motivi e retroscena

Getty Images

Quattro partite, tre punti. Due gol fatti. "Daniele, grazie di tutto. Arrivederci". Un abbraccio con Ghisolfi e tanti saluti. Daniele De Rossi lascia la Roma con l'amaro in bocca per una stagione finita troppo presto.recitava il comunicato. Il gol di De Winter al 96' a Marassi, invece, ha firmato l'esonero del tecnico giallorosso.- All'origine della separazione tra De Rossi e la Roma ci sono divergenze sul mercato estivo. Idee diverse, strategie opposte. L'allenatore aveva chiestodel Siviglia, Ghisolfi puntava altri giocatori. L'allenatore lo aveva convinto a trattare il marocchino - che preferiva la Roma al Fenerbahçe - e. I dirigenti spagnoli erano pronti a chiudere, l'affare non si farà mai e il giocatore andrà in Turchia da Mourinho.

- Dopo l'andata e ritorno di Danso tornato in Francia dopo le visite mediche, conè successo qualcosa di simile: il difensore era in uscita dalla Juventus,, torna alla Juve che lo girerà in prestito al Porto. Il nome di Daniele era Loic Badé del Siviglia: è saltato per 2 milioni di differenza tra offerta e richiesta.- Negli ultimi giorni di mercato, prima della sfida con la Juventus, in un clima di tensione a Trigoria c'è stato un: i due vengono alle mani prima di essere separati da giocatori e membri dello staff.. Ma Bryan rimane, e in società già si stava iniziando a pensare a un addio all'allenatore... Doveva essere un progetto a lungo termine, si è trasformata in una storia interrotta dopo 360 minuti e un gol al 96'.