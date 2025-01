Roma, tra presente e futuro: allenatore, Pellegrini e Dybala. Tutti i casi aperti

Laè al lavoro per il presente, ma anche per la prossima stagione. Per questo motivo è stato scelto. E a proposito di nuovo tecnico:resta una valida opzione, ma al momento non c’è nulla di concreto. Ranieri ha promesso un top e in lizza ci sono(corteggiato dall’Al-Ahli) e. Il sogno restache però ha dichiarato di non aver intenzione di lasciare il. Sulla lista ancheDalla scelta del nuovo allenatore parte la programmazione del prossimo anno, ma alcuni giocatori hanno il futuro già segnato o quasi.

- Dopo la figuraccia di Como i Friedkin avevano annunciato una rivoluzione con un possibile addio dei senatori.. Il primo piace molto a Pradè e laha effettuato un sondaggio nei scorsi giorni, ma è difficile che a gennaio possa andare a Firenze per il costo dell’operazione.ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Contatti per il rinnovo non ce ne sono stati e l’a giugno tornerà alla carica. Sullo sfondo c’è sempre il

– Da valutare anche. A gennaio ha ricevuto diverse offerte da Genoa, Betis e Milan. Ma la Roma le ha tutte rispedite al mittente. Stessa situazione diche potrebbe chiedere più spazio. La Roma il prossimo anno vorrebbe contare anche cone sono in corso i contatti col Milan. E? Ghisolfi vorrebbe portarlo già a gennaio, in caso contrario a giungo verranno riaperti i discorsi.. Serve anche un viceper il presente: occhi su

– A febbraio in programma i primi incontri per i rinnovi.è disposto a spalmare l’ingaggio da 8 milioni più 1 di bonus eha già avuto un contatto diretto col suo procuratore. Poi sarà il turno di(su di lui diversi club della Premier League). Sul tavolo anche le questioni legate aed. Entrambi in scadenza a giugno 2025, ma con situazioni diverse. Mats deve ancora deve prendere una decisione, mentre Stephan è disposto a tagliarsi l’ingaggio per non lasciare la Capitale.

