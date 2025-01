Roma-Eintracht Francoforte formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ultima gara della fase campionato die lava a caccia dei tre punti per avere la certezza di conquistare i playoff. Ma Dybala e compagni potrebbero riuscire ad accedere agli spareggi anche in caso di parità o, addirittura, di sconfitta, ma in tal caso diventerebbero fondamentali i risultati delle altre squadre. In particolare, le rivali di classifica sono il Ferencvaros (che affronta l’AZ in casa), il Fenerbahce (ospite del Midtjylland), Besiktas (in casa col Twente), Porto (ospite del Maccabi), Braga (in casa con la Lazio) e Hoffenheim (ospite dell’Anderlecht). L’importante è che i capitolini non vengano sorpassati da più di 3 compagini. Un fattore che è favorevole alla Roma è la differenza reti, che per i giallorossi è al momento positiva rispetto a tutte le squadre che sono attualmente a pari punti.

: Roma-Eintracht Francoforte: giovedì 30 gennaio: 21.00: Sky: Now, Sky Go(3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.. Ranieri(4-4-1-1): Trapp; Kristensen, Koch, Tuta, Theate; Knauff, Skhiri, Larsson, Can Uzun; Götze; Ekitike.. Toppmöller

LE ULTIME DAI CAMPI - Gruppo al completo per Ranieri che dopo il turnover di Udine rispolvera i titolari: partiranno dal 1’ Hummels, Saelemaekers, Dybala e Paredes. Recuperato Cristante. Out Dahl, Gollini e Rensch che non sono in lista UefaIl match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

Per vedere Roma-Eintracht in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi. Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.La telecronaca sarà di Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico affidato ad Blerim Dzemaili.