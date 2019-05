La trattativa che sembrava ben avviata per il rinnovo di El Shaarawy ha subito un improvviso stop. La frenata è arrivata dopo due episodi decisivi per il futuro della Roma: il no di Conte e l'addio di De Rossi. Fattori che porteranno pure Dzeko e Manolas a cambiare aria. Non ci sarebbero quindi solo motivazioni economiche dietro il congelamento dell'accordo.

ma, come detto,vista l'opera di ridimensionamento anticipata da Ranieri. E. I bianconeri, visto il contratto in scadenza di ElSha,che piace a Gasperini, candidato forte per la panchina giallorossa.. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro tra l'entourage dell'attaccante e prossimo ds Petrachi.