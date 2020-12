Intervistato da The Athletic l'allenatore della Roma, tPaulo Fonseca ha parlato a tutto tondo della sua esperienza da allenatore, della Serie A, dei tecnici da cui sta imparando e dei calciatori della Roma."Quando giocavo io tutto quello che sapevo è che dovevo correre. Vitor Frade invece per noi allenatori portoghesi ha cambiato un po’ tutto. Da lì per me sono diventati fondamentali tre elementi: lo spazio, la palla e l’avversario. Da lui ho imparato molto sull'organizzazione"."Quando è apparso Mourinho, anche questa nuova mentalità nel calcio portoghese è emersa altrove. Mou è stato così importante perché quando ha lasciato il Portogallo ha avuto subito un grande successo. E la gente ha iniziato a guardare a noi tecnici portoghesi in un modo diverso da prima"."La squadra che mi è sempre piaciuta guardare di più è stata il Barcellona di Pep Guardiola. Mi piace come è cambiato il suo gioco nei vari paesi in cui è stato. Proprio come ho dovuto cambiare io arrivato in Italia"Tatticamente gli allenatori sono forti, ben preparati. Per questo il calcio italiano è così duro, è molto tattico. Anche per questo quando gli italiani vanno a lavorare all’estero non è difficile per loro"."Qui ho dovuto adattare le mie idee. In passato ero ossessivo riguardo al possesso palla. Tenere il pallone quanto piacerebbe a me non è possibile in Italia. Sono arrivato a capire l’importanza delle transizioni, ho capito quanto importante sia conquistare il pallone e attaccare velocemente, perché le squadre sono tutte ben preparate difensivamente. Trovare spazi è difficile qui se non attacchi velocemente"."Il loro carattere è molto importante per me. Pedro non giocava tutte le partite al Chelsea, ma quando lo faceva lavorava molto duro difensivamente. Sta confermando tutto ciò che pensavo di lui. Anche Mkhitaryan è molto simile a Pedro. Sono ragazzi molto intelligenti, con una forte disciplina tattica. Ma quello che mi piace vedere da loro è la motivazione".Sapete che ho fatto un grosso sforzo per tenerlo. Chris ha le caratteristiche ideali per il calcio italiano. Non è facile trovare difensori centrali veloci e aggressivi come lui (e lo ribattezza Smaldini ndr.)".