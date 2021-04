Dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così a Sky Sport: “Abbiamo cambiato molti giocatori, era importante far riposare calciatori che avevano giocato contro l’Ajax. Abbiamo avuto difficoltà nei primi 20-25 minuti con la loro pressione a uomo, poi abbiamo giocato in maniera più equilibrata”.



MKHITARYAN - “Vediamo, l’ho fatto giocare poco tempo con il Bologna. Penso sia importante che sia disponibile per la partita".



AJAX - “Sono una squadra fortissima, dobbiamo essere concentrati difensivamente e non commettere errori. Sarà una partita che dobbiamo giocare al 100%, sarà difficile ed è importante che la squadra capisca che la qualificazione non è ancora chiusa, servirà una partita perfetta”.



REYNOLDS - “Sta imparando molto, non possiamo dimenticare che è un giovane e ha bisogno di tempo. Non è facile per lui, mi è piaciuto, sarà un giocatore per il futuro”.



PEDRO - A Roma TV, Fonseca ha aggiunto: ”Penso che Pedro stia migliorando, ma con la pressione alta abbiamo avuto difficoltà a fare arrivare la palla agli attaccanti. Poi hanno avuto difficoltà fisicamente con la marcatura uomo a uomo. Non era una partita facile per loro, era difficile uscire dalla pressione, ma non riuscivamo a vincere le seconde palle".