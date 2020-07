Si prospetta in futuro in Serie A per Carlos Augusto, 21enne terzino sinistro del Corinthians.



Secondo il quotidiano carioca O Globo, il procuratore del giocatore, Rafael Brandino, avrebbe ottenuto il via libera dal club per recarsi in Italia e discutere del suo assistito con alcune società del nostro campionato. Tra queste ci sarebbero la Roma, che già a gennaio provò a tesserarlo fermandosi dinnanzi al mancato ottenimento del passaporto comunitario del ragazzo, il Genoa e la Sampdoria.



Il costo del cartellino di Carlos Augusto è fissato dalla clausola rescissoria a 10 milioni di euro ma la grave crisi finanziaria che sta avvolgendo il Corinthians potrebbe contribuire ad abbassare sensibilmente la cifra.