Roma, Ghisolfi: "Dovbyk deve dimostrare di essere l'attaccante del presente e del futuro"

La Roma si gioca l'accesso ai quarti di finale di Europa League contro l'Athletic Club di Bilbao. A pochi minuti dal ritorno della sfida del San Mames (l'andata è finita 2-1 per i giallorossi) ha parlato, a Sky Sport, il direttore sportivo Florent Ghisolfi: "Ci giochiamo tutto stasera e vedremo se torneremo a Roma con la qualificazione".

FATTORE CAMPO - "Il fattore ambientale dà forza alla squadra di casa. Hanno una motivazione in più anche perché possono giocare la finale qui. Noi, però, siamo pronti. Abbiamo campioni in campo e i nostri duemila tifosi. Dobbiamo giocare senza paura".

DOVBYK - "Serate come queste sono esami per tutti. Dovbyk lo conosciamo bene. Abbiamo investito. Stasera deve dimostrare di essere l'attaccante della Roma per il presente e per il futuro. Non è facile inserirsi in un contesto come questo. Ha bisogno di tempo, ma ha già dimostrato la sua mentalità. Lui e Shomurodov stanno facendo un ottimo lavoro: dobbiam dimostrare di essere un gruppo unito".