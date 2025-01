Getty Images

Dopo appena sei mesi Mario Hermoso può lasciare la Roma. Il difensore spagnolo, arrivato in giallorosso a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, è stato protagonista di un avvio di stagione tutt'altro che positivo e su di lui si sarebbe mosso il Bayer Leverskuen.

CONTATTI - I tedeschi sono alla ricerca di un difensore e, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, avrebbero iniziato i colloqui con il calciatore della Roma, in cima alla lista delle preferenze dei rossoneri. Il Bayer vuole un difensore d'esperienza ed Hermoso è il rinforzo designato, mentre Mika Faye del Rennes, altro nome valutato, sarebbe un investimento per il futuro.

VERSO L'ADDIO - Hermoso in estate ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027 a circa 3,5 milioni a stagione. Ha disputato 13 partite in tutte le competizioni, ma in campionato non gioca dal 15 dicembre, dai 90 minuti disputati con il Como. Poi sei panchine di fila tra campionato ed Europa League. Contro l'Udinese, inoltre, non è stato convocato: segno che, ormai, le due strade sono destinate a dividersi.