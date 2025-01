Ex Roma e Inter, debutto da sogno per Nainggolan in seconda serie belga: gol olimpico

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Nel corso degli ultimi giorni, l’ex giocatore della Roma e Inter ha debuttato ufficialmente con la maglia del Lokeren, club di seconda serie belga (la Challenger Pro League). Il ‘Ninja’ giocherà sino al termine della stagione con la squadra, come comunicato dalla stessa società: “ "Presentare Radja Nainggolan in realtà non è necessario. Il curriculum del nostro nuovo acquisto parla da solo. Ha giocato ben 367 partite nella Serie A italiana per club di fama mondiale come Roma, Cagliari e Inter. Ha anche giocato più di 40 partite con l'Anversa FC. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che ha fatto parte per 30 volte della migliore generazione di sempre dei Red Devils”.

Radja Nainggolan scored an olimpico on his debut in the Belgian 2nd division pic.twitter.com/hm6q0xTxqN — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 25, 2025

: una traiettoria che ha sorpreso il portiere avversario – complice con un’imprecisione - sul primo palo.