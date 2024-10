Roma, Hummels: "Con l'Inter non so, ma in ogni caso sarò in campo nella gara successiva"

vede la luce in fondo al tunnel: il centrale difensivo arrivato allacirca un mese fa da svincolato dopo la fine del suo rapporto col Borussia Dortmund finalista sconfitto in Champions League, ha confidato giovedì scorso ad alcuni presenti ad un evento coi partner della società giallorossa che non manca molto al giorno del suo esordio.In realtà, come riporta il Corriere dello Sport, il tedesco avrebbe dovuto giocare già nell'ultima di campionato prima della sosta in casa del Monza, ma è stato fermato da una sindrome influenzale: "È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare.

Poi anche una nota di colore: "Trastevere è il mio quartiere preferito, mi piace davvero tanto passeggiare lungo le sponde del Tevere e respirare la storia di questa città. I vicoli, i tifosi, il cibo... Mi piace tutto. Buona la pasta, e se devo scegliere dico la carbonara. È eccezionale".