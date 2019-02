Al 15' di Roma-Milan gran parte della Sud ha appena abbandonato lo stadio Olimpico dopo una rapida ma feroce contestazione. Insulti all’ingresso del pullman, fischi durante il riscaldamento, striscioni di scherno ma pure il ricordo bellissimo per Antonio De Falchi. La Curva Sud non ha risparmiato la squadra dopo il 7-1 di Firenze. Il clima rovente dell’Olimpico si è respirato già mezz’ora prima del match e nemmeno l’annuncio del ritorno di De Rossi (unico insieme a Zaniolo ad essere risparmiato alla lettura delle formazioni) ha placato la rabbia dei tifosi. Tra i più bersagliati Kolarov al quale in settimana sono state dedicate anche scritte intimidatorie sotto casa. Ma pure Di Francesco e Pallotta. Poi è stata esibita la coreografia per Antonio De Falchi, il tifoso ucciso nel 1989 da ultrà milanisti. Terminato il tributo a De Falchi, però, solo cori di scherno. L’insulto più gettonato: “mercenari”. Sarebbe saltato pure un tentato lancio di uova sul pullman a causa del cambiamento di itinerario deciso pochi minuti prima della partenza.