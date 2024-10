Getty Images

Roma, infortunio El Shaarawy: lieve stiramento al polpaccio. I tempi di recupero

Daniele Aloisi

29 minuti fa



Sospiro di sollievo per Ivan Juric. L’infortunio di Stephan El Shaarawy non è serio come si credeva. L’esterno, uscito acciaccato nel match contro il Monza, ha riportato una lieve stiramento al polpaccio sinistro. Le sue condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni, ma la speranza da Trigoria è di averlo a disposizione per la partita contro l’Inter. In caso contrario ci sarà per il terzo turno di Europa League: il 24 ottobre allo stadio Olimpico arriverà la Dinamo Kiev.



LA SUA STAGIONE – Il campionato di El Shaarawy non è partito nel migliore dei modi. Nelle prime giornate con De Rossi è stato usato col contagocce a causa di un ritardo di condizione. Infatti, aveva subito un infortunio agli Europei che non gli hanno permesso di allenarsi con regolarità durante l’estate. Ora anche Juric rischia di perderlo per il match contro l’Inter. Sulla fascia sinistra è out anche Saelemaekers (oggi a Trigoria per svolgere terapie). Ma l’allenatore croato può contare di nuovo su Zalewski. Finalmente reintegrato dopo il mancato trasferimento al Galatasaray che aveva portato alla sua esclusione dalla rosa.