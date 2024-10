Rientro Dybala, in campo per Roma-Inter? Cosa filtra

Getty Images

Ennesimo stop fisico di Paulo Dybala, di natura muscolare. L'attaccante argentino si è fatto male durante la rifinitura prima della trasferta di Monza ed è stato costretto a saltare la partita, isaltando così le partite della nazionale di Scaloni per le qualificazioni al prossimo Mondiale.- Dopo il problema muscolare Dybala si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso lesioni e hanno fatto tirare un sospiro di sollievo alla Roma. Per il classe '93 si tratta di un semplice indurimento muscolare, l'esclusione con il Monza è legata a una scelta precauzionale come ha spiegato anche Juric nel post partita: "Non sente bene la gamba, non lo abbiamo voluto rischiare".dopo la sosta, smaltendo il problema muscolare lavorando a Trigoria durante questa sosta.

- La partita contro i nerazzurri, poi la squadra di Juric ospiterà la Dinamo Kiev in Europa League nella gara di giovedì 24 alle 18.45. La prossima trasferta è in campionato, a Firenze, contro la squadra di Palladino nella sfida di domenica 27 ottobre alle 19.45.- Paulo Dybala con la Roma ha un contratto in scadenza a giugno prossimo, ma ci sono delle condizioni che potrebbero far scattare il rinnovo automatico:. Al momento le presenze che soddisfano queste condizioni sono 3, perché in altre quattro gare è stato sostituito prima dell'intervallo o è subentrato nella ripresa.