Roma-Inter: De Rossi al primo esame con una big, la quarta vittoria giallorossa a 4,15. Milan-Napoli: avanti i rossoneri

Roma-Inter è il match clou della 24esima di Serie A. I nerazzurri non vogliono fermare la corsa scudetto e puntano a dare il colpo di grazia al campionato, ma all’Olimpico trovano i giallorossi, reduci da 3 vittorie consecutive e con un ritrovato entusiasmo. Per De Rossi arriva il primo esame contro una big e l’impresa della quarta vittoria di fila si preannuncia in salita: l’Inter di Simone Inzaghi ha infatti conquistato 57 punti su 66 disponibili e in trasferta ha un bilancio di 9 vittorie e 2 pareggi. Per gli esperti il pronostico è così a senso unico, la vittoria interista è a 1,90, si sale a 4,15 per il successo capitolino, il segno X paga 3,40. Roma-Inter è anche la sfida tra i due ex compagni di reparto e bomber più in forma di questo campionato: Lautaro Martinez da una parte, capocannoniere con una media gol impressionante e il grande ex Romelu Lukaku, il cui addio alla maglia nerazzurra la scorsa estate ha fatto discutere. Il nerazzurro è avanti, la sua rete vale 2,75, a 3,50 la marcatura del belga. Si candidano protagonisti anche Marcus Thuram, a 3,25, e Paulo Dybala, a 4,50. Occhio poi a Lorenzo Pellegrini, il più in forma dei suoi con tre gol nelle ultime tre, quindi in ognuna delle partite con De Rossi in panchina: la sua firma nel match vale 6,00. Occhi puntati anche su San Siro, dove va in scena l’altro big match di giornata tra Milan e Napoli. I rossoneri sono saldi al terzo posto in classifica, mentre i partenopei stanno faticando a trovare continuità e si ritrovano nel gruppone che lotta per il quarto posto Champions. La squadra di Pioli comanda il pronostico, a 1,90, il blitz a San Siro degli azzurri si gioca a 3,80, a 3.60 il pareggio. Una statistica salta all’occhio per i rossoneri: il Milan subisce sempre molti gol. In campionato sono ben quattro i match dove la squadra di Pioli ha incassato almeno una rete: ecco allora che il sigillo ospite sembra certo, a 1,35, mentre per un successo rossonero senza subire gol si sale a 3,50. In chiave Champions, non perde un colpo l’Atalanta reduce da 3 vittorie consecutive e a caccia del poker nella trasferta contro il Genoa. Quote a tinte nerazzurre, il successo della Dea è a 2,00, la vittoria rossoblù vale 4,00 mentre il pareggio si gioca a 3,20. La Lazio va a Cagliari da favorita, a 2,10 contro il 3,60 dei sardi, in discesa anche Fiorentina e Bologna: viola a 1,52 sul Frosinone, rossoblù a 1,70 sul Lecce.